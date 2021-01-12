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以涉嫌鼓吹暴力的訊息為由 Facebook：暫無意解封特朗普帳號

環球政經 18:50 2021/01/12

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近日美國國會發生衝突事件，不少人批評現任總統特普朗當中的行為及角色，Facebook上周以涉嫌鼓吹暴力的訊息為由，宣布無限期封鎖特朗普帳號，並表示僅會考慮最快於本月20日總統就職日後解封。惟Facebook營運總監桑德貝格向外界透露，暫時無意解封特朗普帳號，並指對方向從Facebook的監督委員會提出上訴。

【卸載熱潮】土耳其當局對WhatsApp展開調查　期間不可分享用戶資料:【下一頁

港私隱專員呼籲Whatsapp用戶睇清條款 2月8日限期同意跟Facebook共享資訊：【下一頁

桑德貝格出席會議時表示，對Facebook採取的行動感到十分高興；另外，她指自己和朱克伯格將會留任，「我會繼續做下去，我們二人均認為，我們有真正責任去整頓之前無法發揮功效的系統，以確保我們能夠保障我們的服務。」同時，她否認外界指被朱克伯格架空職位，由他自己去擔當更大的角色，以便處理監管內容的政策及與政府之間的關係。

 

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責任編輯：潘曉豐

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