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【將軍澳新盤】日出康城LP10登場　兩房示範單位有相睇

股樓投資 19:11 2021/01/12

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南豐與港鐵合作發展，位於將軍澳日出康城的LP10開放示範單位。其中一個參照2A座28樓D室興建，是連傢俬裝修設計，實用面積645平方呎，連22平方呎露台、16平方呎工作平台，原則為兩房一套（開放式廚房）+儲物室間隔。設計師打通儲物室與客飯廳，建成一個L形巨廳，其中原為儲物室的位置，改成飯廳區，並放置一張轉角梳化，配置一張圓形餐枱。客廳間隔實用，而且相連露台，增加採光及通風。

單位採用開放式廚房間隔，設曲尺工作枱，配置白色櫃門，感覺光猛乾淨。值得留意的是，單位原則有兩個廁所，設計師拆除客廁，延伸開放式廚房空間。此外，廚房附送家電爐具，包括雪櫃、電磁爐、抽油煙機、洗衣乾衣機等。

單位原則有兩間睡房，設計師拆除兩間睡房之間的牆身，並以可移動屏風分隔。兒童房擺放船型兒童床，並放置書枱及不同玩具，將睡房變成休息、嬉戲、學習於一身的小天地。主人房空間寬敞，放置雙人床後，仍可三邊落床。浴室以米色配襯天然橡木原色為主，配襯銅色水龍頭設備、木質掛鈎及毛巾架，營造舒適怡然的沐浴氛圍。

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另一個示範單位參照2B座28樓D興建，是連傢俬裝修設計，實用面積486平方呎，原則是兩房（開放式廚房）間隔。客飯廳間隔方正實用，外連落地玻璃趟門連接露台，有助採光及通風。開放式廚房位於客飯廳一邊，空間闊落，以米白色人造石材檯面配合天然木飾面廚櫃，方便住戶儲物及煮食。

單位原則有兩間睡房，設計師將客房佈置成嬰兒房，以半開放式窗戶設計，並附以窗簾，讓家長可時刻注意幼兒所需。值得留意的是，嬰兒房牆身下半部分以黑板為飾面，可讓孩子盡情發揮創意。

主人房長約 3.8 米，放置雙人大床後，仍可三邊落床，更有空間擺放衣櫃及梳妝檯。主人房內連接工作平台及設有大窗，天然光線充足。浴室以白色為主調，配以石墨色金屬鏡櫃，感覺柔和舒適。

【將軍澳新盤】日出康城LP10 示範單位　三房間隔先睹為快【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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