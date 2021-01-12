【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格

新冠疫情打擊全港各階層，為帶動消費及資助弱勢社群，中電（00002）推出為期6個月，總值超過8,000萬港元的中電消費券計劃，向接近80萬個家庭，每戶派發100港元消費券，為有需要人士提供支援，並期望推動經濟復甦。由2021年1月1日起，合資格客戶將收到隨2021年第一張電費賬單一併寄出的消費券，面值50港元，合共兩張。

＃哪些客戶符合資格可獲資助?

低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶和10,000個劏房住戶。中電預期計劃惠及接近80萬個家庭。

低用電量指於2019年全年每期電費賬單(每兩個月一期，即共6張賬單) ，平均用電量不多於500度。

劏房住戶須經由參與計劃的中電社區夥伴提名。

＃客戶如何得知符合資格並獲取消費券?

由2021年1月1日起，合資格客戶將收到隨2021年第一張電費賬單一併寄出的總值100港元消費券(面值50港元兩張)。選用電子賬單的客戶亦將以郵寄方式收到消費券。

所有合資格客戶將於2021年2月底或之前收到消費券。劏房戶則會透過與中電合作協助劏房戶的社區夥伴派發。

＃中電消費券適用的範圍？

消費券適用於所有參與此計劃的商店類型，包括食肆、餅店、雜貨店、電器舖、藥房、洗衣店、理髮店和社企零售商店等。＞＞參與計劃之中小型商戶請按此＜＜

＃中電消費券有沒有使用期限？

消費券為期6個月，受惠客戶憑券可於2021年6月30日或之前到參與此計劃的零售商店和食肆内使用。

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責任編輯：葉卓偉