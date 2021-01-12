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【2021展望】瑞士盈豐：美大型科技股續造好 聯儲局收緊貨幣政策可能性低

宏觀解讀 19:30 2021/01/12

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投資管理副總監趙國江表示，儘管美國趨向收緊對大型科企公司的監管，但長線仍看好大型科企表現。

瑞士盈豐銀行（EFG Bank）發表2021年環球市場展望，投資管理副總監趙國江表示，儘管美國趨向收緊對大型科企公司的監管，但長線仍然看好大型科企股表現。環球央行疫情期間大規模量寬，他警告要留意聯儲局過遲「收水」的風險，相關風險最快2022年出現。

大型科網股擁壟斷優勢 毋懼監管風險

他表示，大型科企本身已滲透市民的生活習慣，具有平台效應，一般企業難以複制其運作模式。面對反壟斷等法律訴訟，科網平台有足夠財力跟政府打法律戰，加上大型科網平台在業內有壟斷優勢，不論經濟好壞，企業盈利仍會增長。

聯儲局方面，他指今年儲局不大可能收緊貨幣政策，但他提醒投資者需留意「太遲收水」的風險，並指相關風險或於2022年出現。

料拜登任內難推具爭議性政策 

展望美國政策走向，趙國江預期新政府上任後，美國政府年內會推出新一輪財政刺激措施，規模或高達1萬億美元，料有助進一步帶動國內經濟復甦。

不過，趙國江補充，民主黨在國會兩院雖取得參、眾議院控制權，但從結果來看，兩黨差距較窄，而民主黨本身內部有許多不同派系，溫和派佔據一定份量。換言之，若拜登在任期內想推出具爭議性的政策，恐怕面臨較大阻力。

以稅務改革為例，他估計拜登將最快在明年按部就班增加企業稅，並不會完全扭轉特朗普期內的稅務政策。

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編輯﹕賴奕羚

經濟 壟斷 貨幣政策 美國聯儲局 反壟斷 拜登 特朗普 美國民主黨

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