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【日本疫情】大阪京都兵庫料周三頒緊急狀態

環球社會熱點 18:40 2021/01/12

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日本新冠肺炎疫情持續，日本東京及周邊3縣上周進入為期一個月的緊急狀態，仍然無阻日本新冠肺炎新增個案數目高企。日本傳媒引述政府消息人士報道，因應關西地區新冠肺炎疫情嚴重，日本政府最快本周三（13日）對大阪、京都和兵庫三縣頒發緊急狀態。

日本媒體報道，日本首相菅義偉（Suga Yoshihide）周二（11日），在一個和執政自民黨的會議上對官員表示，因應大阪等地確診數目急增，政府計劃向關西三地，包括大阪、京都和兵庫頒發緊急狀態。該黨議員表示，菅義偉在會上曾表示，希望盡快做出決定。消息人士指，最快將在本周三宣佈。

日本發現新變種病毒 由巴西入境4人感染 【下一頁】

愛知及岐阜兩縣的知事，曾因當地新冠肺炎疫情，請求中央政府頒發緊急狀態宣言。政府亦正考慮應否在周三，一同發佈緊急狀態。

緊急狀態下，政府可以要求市民盡量留在家中，和要求商舖縮短營業時間。現時兵庫縣政府已經要求部分餐廳及酒吧，在夜晚9時前結束營業。大阪京都亦延長執行，縮短營業措施的時間。

日本東京都及3縣頒緊急狀態 維持1個月 【下一頁】

日本東京周二（12日）單日新增970宗確診個案，是自1月4日後首次回落至一千宗以下。菅義偉上周宣佈，向東京都及周邊3縣實施為期1個月的緊急狀態，要求執行餐廳及酒吧於晚上8時關門等措施，料約15萬間食肆及酒吧受影響。

責任編輯：李俊儀

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