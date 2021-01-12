【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR

在美國總統行政命令影響，任何美國人被禁止參與中國移動（00941）、中國聯通（00762）等股份及相關產品交易，近日本港接連有美資大行就旗下受影響的衍生工具及基金發聲明。但人稱「科技女股神」的Ark Invest投資總監Cathie Wood卻由12月起不斷增持中資股，投資旗艦ARK Innovation ETF（ARKK）1月以來更兩度大手增持騰訊ADR（TCEHY），合共103萬股。

一月ARKK五大減持股份（見圖）

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ARK Innovation ETF（ARKK）去年回報高達152.8%，是全球最現最佳的主動型ETF，基金主要投資於顛覆性的新興科技。Cathie Wood2年前豪言電動車龍頭Tesla的股價將會升至7,000美元（拆股後即1,400美元），而Tesla也是基金的第一大持倉。然而，近日Tesla股價再創新高的同時，她卻高位減持Tesla，合共25萬股，但此舉或許是「再平衡」(Rebalace）基金的投資組合，減低因股價升幅過高所致的風險。現時ARKK仍持有265萬股Tesla（TSLA），佔持倉比重高達10.3%，為基金的第一大持倉。

一月ARKK五大增持股份（見圖）

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除騰訊外，周二（11日）公布與吉利（00175）合組智慧電動車公司的百度（BIDU）亦位列Cathie Wood的增持名單當中，月初至今已增持逾百萬股百度，現時佔基金投資比重達2.17%，是基金的第15大持股。

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