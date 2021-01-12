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【港交所股價】大市成交上漲+中概股回流　中信建投升港交所目標價至540元

股市 18:09 2021/01/12

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中信建投將港交所目標價升至540元。

中概股回港上潮持續，港交所 （00388） 股價近期表現強勁。中信建投發表研究報告稱，互聯互通的成交持續擴大，推動每日成交金額（ADT）上漲；加上新經濟巨頭持續赴港上市，上調港交所目標價至至540元，維持「買入」評級。

港交所周二（12日）收報450.2元，無升跌。換言之，中信建投的目標價意味19.9%的潛在升幅。報告稱，港交所2020年的平均每日成交金額（ADT）為1295億元，按年提升49%，亦較2018年增長21%。互聯互通的成交持續擴大，其中2020年南向日均成交金額（單向）約為110.1億港元，按年升長102%，2020年北向日均成交金額（單向）約為424.3億元，按年增長104%。

中金早前看好港交所升至517元，見【下一頁】

綜合考慮南北向及香港本土交易對港交所的佣金貢獻，中信建投設立了「經調整ADT」指標，此指標按年增長63%，且呈現逐步提升的態勢，2020年最高峰已經超過2015年最高峰的水平。

新經濟在港上市增加流動性

該行認為，大型新股的赴港上市帶動了交投上升；另一方面，新經濟巨頭在港第二上市提升了市場流動性，從阿里巴巴、京東與網易在港第二上市的情況來看，投資者陸續將美國存託憑證轉換成港股進行交易，並為香港市場帶來流動性，三者的成交額共佔香港市場2020年首三季平均每日成交額約8%。

隨着新經濟公司的陸續上市，整體市場的組成結構將得到優化，香港市場對國際投資者及大陸投資者的吸引力顯著擴大，雙邊網絡效應明顯提升，港股的流動性與換手率進一步提升，從而提升港交所的盈利能力，而且後續隨著快手、字節頭條、拼多多、嗶哩嗶哩、攜程等有望赴港上市，流動性提升的效應將進一步展現。不僅如此，隨著內資增配港股和外資增配中國資產，港交所顯著受益，有望獲得業績和估值的同步提升。

相關文章︰【港交所股價】港交所午後新高撲460　花旗調升目標價至500元

【美國制裁】三美資行終止484隻輪證買賣　港交所開市照升1.1%（第二版）

編輯︰侯景成

 

港股 香港交易所（00388） 港股通 第二上市 互聯互通 香港交易及結算所有限公司 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴 京東（美：JD）

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