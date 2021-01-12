【大行報告】滙豐研究看好遊戲硬件股 推介亞洲3股 呢隻唯一入圍港股 潛在升幅23％

滙豐環球研究發表報告，今年電腦遊戲及圖象卡（Graphic card）質素將會大改善，意味遊戲硬件升級需求強勁，看好遊戲硬件股表現，推介3隻亞洲硬件股，2隻是台股，分別是MSI及Asustek，至於港股則推介雷蛇（01337），維持「買入」評級及目標價3元。

報告指出，去年第4季GPU開始升級周期，令圖象卡功能大幅提升，主要品牌之一的Nividia將在今年首季推出筆記電腦專用的新GPU，而更多遊戲使用新技技Ray Tracing，再加上預期今年中央處理器（CPU）將會帶動底板（Motherboard）周期。

【延伸閱讀】2021展望：2021年 值得留意的10大新經濟股 按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

滙豐研究估計一系列的升級，會為玩家帶來更佳的遊戲體驗，從而令他們升級電腦硬件，該行估計遊戲專用筆記電腦（Gaming Notebook）在2020至2022年年複合增長率達13%。

該行認為在一眾電腦品牌當中，對遊戲相關品牌較為看好，包括MSI、Asustek及雷蛇。報告提及，雷蛇在2020年預測收入中，有86%來自遊戲產品，預期2019至2022年收入複合年增長率可達22%，集團主要集中於遊戲周邊設備包括滑鼠、鍵盤等，重申蛇雷「買入」評級，目標價維持3元，與今日收市價2.43元相比，潛在升幅約23%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先

記者：李兆明