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【大行報告】滙豐研究看好遊戲硬件股 推介亞洲3股 呢隻唯一入圍港股 潛在升幅23％

股樓投資 18:43 2021/01/12

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滙豐環球研究發表報告，今年電腦遊戲及圖象卡（Graphic card）質素將會大改善，意味遊戲硬件升級需求強勁，看好遊戲硬件股表現，推介3隻亞洲硬件股，2隻是台股，分別是MSI及Asustek，至於港股則推介雷蛇（01337），維持「買入」評級及目標價3元。

報告指出，去年第4季GPU開始升級周期，令圖象卡功能大幅提升，主要品牌之一的Nividia將在今年首季推出筆記電腦專用的新GPU，而更多遊戲使用新技技Ray Tracing，再加上預期今年中央處理器（CPU）將會帶動底板（Motherboard）周期。

【延伸閱讀】2021展望：2021年 值得留意的10大新經濟股 按【見下頁

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滙豐研究估計一系列的升級，會為玩家帶來更佳的遊戲體驗，從而令他們升級電腦硬件，該行估計遊戲專用筆記電腦（Gaming Notebook）在2020至2022年年複合增長率達13%。

該行認為在一眾電腦品牌當中，對遊戲相關品牌較為看好，包括MSI、Asustek及雷蛇。報告提及，雷蛇在2020年預測收入中，有86%來自遊戲產品，預期2019至2022年收入複合年增長率可達22%，集團主要集中於遊戲周邊設備包括滑鼠、鍵盤等，重申蛇雷「買入」評級，目標價維持3元，與今日收市價2.43元相比，潛在升幅約23%。

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記者：李兆明

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