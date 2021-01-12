【美國制裁】晨星：中資股禁令為相關股份提供買入機會　措施未必是永久

▲ 晨星陳麗子指，美國制裁股目前估值被低估，但相信有關措施未必是永久，料可提供買入機會。

中美關係持續緊張，美國總統特朗普禁令買賣解放軍背景的中資股禁令，更引發市場對盈富基金 （02800） 撤換管理人道富的討論。晨星亞洲股票研究總監陳麗子認為，雖然中美關係很可能持續緊張，並且對亞洲市場構成風險，但相信拜登當選總統後，美國所採取的多邊外交政策會較易預測，減低市場不確定性。

瑞信指特朗普給拜登「陷阱」【下一頁】

陳麗子指，美國制裁股目前估值被低估，但相信有關措施未必是永久，料可提供買入機會。她舉例稱，以中資電訊股為例，電訊股發展成熟，無需要向美國投資者融資，制裁亦沒有為企業營運帶來影響。

美國制裁成北水買貨名單？【下一頁】

美國自去年底推出各項針對阿里巴巴 （09988） 等科企巨頭的反壟斷措施，陳麗子稱，中央的反壟斷方針對於以產品為基礎的遊戲公司而言影響甚微，但對於出現壟斷行為的互聯網公司則帶來收緊監管的信號，故阿里巴巴的經營風險比京東 （09618） 或騰訊 （00700） 更負面，對阿里巴巴財務造成的影響，則取決於後續的執法行動。

晨星預測，智能手機競爭將在未來數季內變得更激烈，憂慮智能手機的生產可能超出最終需求，將來恐出現庫存調整，建議繼續關注智能手機組件和半導體供應商的長期增長，這些供應商將會是5G技術普及的受益者。

相關文章：【阿里巴巴股價】阿里巴巴陷內憂外患大行卻未算悲 一文看清阿里最新目標價

相關文章：【阿里巴巴】阿里雲與網絡安全諮詢企業LGMS合作 提升數碼化轉型的安全標準

編輯：陳韻妍