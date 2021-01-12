【國會暴亂】巨企金主跳船 停止向共和黨人政治捐獻

▲ 亞馬遜等大企業宣布於國會暴亂後「跳船」，停止向反對認證拜登當選結果的共和黨議員作政治捐款。

美國上周發生國會暴亂，美國總統特朗普被指煽動示威者闖入國會暴亂。眾議院民主黨人就國會暴亂事件，啟動彈劾特朗普程序。國會暴亂事件發生後，亞馬遜（Amazon）等大企業宣布「跳船」，停止向反對認證拜登當選結果的共和黨議員作政治捐款。

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國會暴亂事件觸發政治危機，摩根大通（JPMorgan Chase）和花旗集團（Citigroup）於上周末已表明，暫停向反對確認美國大選結果的共和黨人作政治捐獻。多間大型企業其後也宣布暫停對共和黨人的政治捐款，包括亞馬遜、AT&T、美國最大有線集團Comcast、通用電氣（General Electric）福特汽車（Ford）、微軟（Microsoft）、Google及Facebook等公司。

其中陶氏公司（Dow）更表明，反對認證選舉結果的共和黨議員，於任期内都不會獲得該公司的政治捐款。參議員任期最多達6年，代表陶氏公司最多可停止向共和黨參議員捐款長達6年。

賀卡公司Hallmark更發表聲明，指屬共和黨的密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）及堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）無法反映公司價值觀，譴責任何形式的暴力。

該公司表示已要求兩人歸還來自該公司的所有政治捐獻，金額分別為7,000美元（約5.5萬港元）和5,000美元（約3.9萬港元）。

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路透社引述一名共和黨資深商業戰略顧問指，眾議院約有三分之二的共和黨人都反對認證拜登（Joe Biden）的勝選結果，料巨企難以直接與所有反對的共和黨人切斷關係。

這名顧問預料這些巨企將於未來數周，密切關注這些共和黨人會否恢復正常姿態，例如出席拜登下周三（20日）舉行的總統就職典禮。

責任編輯：鄭錦玲