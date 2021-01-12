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【新股IPO】傳騰訊音樂有意來港第二上市 集資最少20億美元

股樓投資 18:56 2021/01/12

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隨着中美矛盾漸增，近日亦愈來愈多已在美國上市的中概股計劃回流的消息。外電引述消息指，騰訊（00700）旗下在綫音樂娛樂平台騰訊音樂亦正與顧問商討，考慮年內來港第二上市，擬集資最少約20億美元，而且，騰訊音樂更有機會以企業同股不同權形式上市。

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騰訊音樂成立於2016年，旗下音樂應用軟體包括QQ音樂、酷狗音樂等。騰訊音樂在2018年12月12日於紐約交易所上市，主要是美國市場能夠採用企業同股不同權形式上市。其時公司以每股美國存託股票（ADS）為13美元，集資約12億美元（約93.6億港元）。

延伸閱讀：回顧至今已回流港股第二上市的股份有那些

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事實上，當年自傳出騰訊音樂計劃上市，市場已不斷推測會否在香港上市，可惜最後令香港的投資者失望，今次再傳騰訊音樂有意回流港股，相信定必再令港股新股市場掀起熱潮。

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

港股
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