【Marks & Spencer】Marks & Spencer收購Jaeger　有傳只用500萬英鎊收購

▲ Marks & Spencer日前公布，將收購時裝品牌Jaeger。

Marks & Spencer去年5月已計劃，在銷售上加大與其他品牌互補及合作，增加產品多元化。Marks & Spencer日前公布，將收購時裝品牌Jaeger。綜合外媒報道，是次交易包括其庫存和其他資產，但並不會收購Jaeger剩餘的63間門店。該公司預計，交易將於本月完成。

Jaeger因疫情關閉門店而陷入財困，及於去年11月被行政管理。目前僱用347名員工，合共有76家門店和特許經營店。而是次收購項目中，有傳交易金額低至約500萬英鎊。惟暫時未有正式公布交易金額，故未知最終收購情況。

【消費優惠】新一年優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【Apple TV+】新劇《迷途愛麗絲》1月22日推出 逢周五更新（附劇集預告）

事實上，Marks & Spencer早前已引進其他品牌，包括與Early Learning Centre、Nobody’s Child和Ghost London合作。Marks & Spencer最新公布的數據顯示，在銷售方面，雖然服裝業務銷售下跌，但女性睡衣類別增加20%。

Marks & Spencer行政總裁Steve Rowe表示，將與其他品牌合作，加大綫上業務。惟他強調，「我們沒有計劃成為百貨公司」。

責任編輯：馬意文