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持續進修6大精選課程 學車都有資助？

環球政經 19:57 2021/01/12

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新冠肺炎疫情持續，不少打工仔都擔心被裁員，有些人更相當不幸，在這段期間失業。面對社會環境轉變，學多一技旁身，似乎對自身價值，以及轉型都有較大空間。2021年持續進修基金推出了6大最新熱門課程，而且是可獲發還款項的課程。另外，所有資歷名冊登記的合資格課程，都可獲發還款項的課程。6大課程包括學車、中醫、水務喉管安裝、應用程式開發、特殊教育，以及物理治療。

【周大調富格曲@iM網欄】留學德國進修音樂  學費全免：【下一頁

1.學車

凡報讀香港駕駛學院的私家車駕駛證書課程，及輕型貨車駕駛證書課程，均可申請持續進修基金。

2.中醫

香港大學專業進修學院推出中醫藥膳工作坊，透過親身製作藥膳，學員可以更了解藥膳的基本知識同製作技巧，進一步掌握養生同調理身體方法。

3. 水務喉管安裝

機電工程協會推出水務喉管安裝證書，掌握水務、電力、冷氣、消防、防盜及通訊等不同範疇的知識和技能，再考取相關牌照，可以獲得技能中工及資歷架構（QF）級別證書，更能夠為日後移民舖路。

4. 應用程式開發

職業訓練局推出iPhone、iPad應用程式開發課程，報名沒有要求有專業基礎，課程內容包括：編寫程式語言、設計用户界面，及理解現時iOS App的市場走勢。

5. 特殊教育

中文大學專業進修學院推出：特殊教育需要文憑課程。課程針對有特殊需要的學童家長、照顧者或者有志於家居或學校中支援有特殊需要學童的人士認識到學童不同的發展模式、特殊學習需要及行為障礙的成因。 

6. 物理治療

職業發展服務處推出，物理治療及職業治療助理，由於人口老化問題日益嚴重，安老服務成為其中一樣重要的項目，因此物理治療及職業治療的需求開始大增，入門的門檻亦會較低。

 

以上課程細節可見組圖：

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責任編輯：翁嘉陽

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