【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好

瑞銀發表內險股報告，指出網上醫療市場快速發展，以及政府和保險機構聯手推出的惠民保產品，料成今年內地保險業的主要方向。該行更給予10隻保險股最新目標價及評級，當中8隻股份予買入評級，9隻股份獲上調目標價。瑞銀更傾向看好其中兩隻股份。

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瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽：

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瑞銀預料，由2019至2025年內地網上醫療市場年均複合增長率料達35%，到2025年市場規模或達800億元人民幣，仍遠低於潛在市場規模的9000億元人民幣。內險企業將採用科技整合健康生態圈，拓展全方位健康管理業務。而最早在這方面作出投資的公司，可在這範疇取得較佳定位。

至於惠民保產品因屬於消費者較易負擔的產品，險企在低端市場會較受影響。擁有優質品牌，龐大經紀規模的險企，產品定價或較具韌性。由於網上及網下產品出現重複的情況，這些險企的產品定價，或較網上產品享有兩至四成的溢價。

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