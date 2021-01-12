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【Work From Train】日本新幹線設遙距辦公車廂 今年3月前開展測試

環球政經 18:14 2021/01/12

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日本疫情嚴峻，首都圈的東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣正實施「緊急事態宣言」。不過，疫情再嚴峻，也無阻日本人工作的決心。日本新幹線正研究將部分車廂，設為「遙距辦公車廂」，方便需要遙距工作的打工仔「Work From Train」。

據朝日新聞報道，JR東日本將在東北新幹線的部分車廂中，開展「遙距辦公推廣車廂」驗證實測。該實測將於今年3月底前展開，並有意於2024年左右實行。JR東日本亦考慮未來將一般車廂改造成遙距辦公專用車廂。

JR東日本向來呼籲乘客在新幹線車內不要使用手提電話，令不少因為工作需要而打電話的乘客，要在充滿雜音的出入口處通話。「遙距辦公推廣車廂」將容許乘客在車內講電話。JR東日本的負責人員表示，「遙距辦公推廣車廂」與普通車廂相比，比較不需要注意鍵盤聲及講電話的聲音，能夠創造出更方便工作的環境。

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責任編輯：葉卓偉

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