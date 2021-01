【國會暴亂】Facebook：無意解鎖特朗普帳戶

美國現任總統特朗普(Donald Trump)被指利用多個社交平台發表言論,煽動示威者闖入國會大樓,Facebook早前曾宣布,將凍結特朗普帳戶直到總統任期結束。不過,Facebook營運總監桑德伯格(Sheryl Sandberg)周一表示,目前未有計劃解封特朗普帳戶,並進一步移除特朗普支持者「停止竊選」的口號,認為有煽動暴力的成份。

桑德伯格出席記者會時指,由於特朗普持續在Facebook發表對大選以及國會暴亂事件的虛假指控,Facebook才做出凍結特朗普社交帳戶的決定。

此外,Facebook更陸續移除及禁止特朗普支持者「停止竊選」的口號,認為透過口號組織活動質疑美國大選的結果,有煽動暴力的傾向。

桑德伯格更表示,特朗普無法透過Facebook新成立的監督委員會(Oversight Board)對封鎖其帳戶的決定提出上訴,直言「即使是美國總統亦不能凌駕Facebook的政策」(This shows the president is not above the policies we have)。

特朗普其餘社交平台帳戶亦遭到無限期封鎖,包括Twitter、遊戲影片串流平台Twitch及Snapchat。Instagram則維持凍結特朗普帳戶最少兩周,直到特朗普的總統任期結束。

