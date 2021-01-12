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【國會暴亂】Facebook：無意解鎖特朗普帳戶

環球社會熱點 18:15 2021/01/12

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美國現任總統特朗普（Donald Trump）被指利用多個社交平台發表言論，煽動示威者闖入國會大樓，Facebook早前曾宣布，將凍結特朗普帳戶直到總統任期結束。不過，Facebook營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg）周一表示，目前未有計劃解封特朗普帳戶，並進一步移除特朗普支持者「停止竊選」的口號，認為有煽動暴力的成份。

特朗普遭封鎖 澳洲署理總理斥Twitter雙重標準  【下一頁】

桑德伯格出席記者會時指，由於特朗普持續在Facebook發表對大選以及國會暴亂事件的虛假指控，Facebook才做出凍結特朗普社交帳戶的決定。

此外，Facebook更陸續移除及禁止特朗普支持者「停止竊選」的口號，認為透過口號組織活動質疑美國大選的結果，有煽動暴力的傾向。

Facebook封鎖特朗普帳戶 直至總統任期結束 【下一頁】

桑德伯格更表示，特朗普無法透過Facebook新成立的監督委員會（Oversight Board）對封鎖其帳戶的決定提出上訴，直言「即使是美國總統亦不能凌駕Facebook的政策」（This shows the president is not above the policies we have）。

特朗普其餘社交平台帳戶亦遭到無限期封鎖，包括Twitter、遊戲影片串流平台Twitch及Snapchat。Instagram則維持凍結特朗普帳戶最少兩周，直到特朗普的總統任期結束。

責任編輯：郭麗明

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