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【ET講股通】梁耀康：傳統經濟金融股發力 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:02 2021/01/12

分享：

恒指全日收報28276點，升368點。大市總成交1,990億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股表現強勁，早市一度跌逾百點，惟其後隨A股「拗腰」，加上中資電訊股續反彈，推動恒指高收。

恒指短綫阻力28500點

展望後市，相信再大升動力有限，宜看能否挑戰28500點水平，28700點相信阻力較大。後市動力還看傳統金融股表現。

中資金融股造好，平保 （02318） 升近6%至99.65元，突破橫行區，且看能否晉身「紅底股」。太保 （02601） 升逾5%至36.4元，走勢近月明顯冠絕內險板塊，主因估值較低，且具重組憧憬。若A股續造好，相信中資金融股仍有力。

金融股成資金操作主題

美10年債息突破1厘，有利保險股。友邦 （01299） 升逾4%至103元，貢獻恒指126點升幅。

滙豐 （00005） 今日未有特別表現，惟早前已受惠美債息向上，股價突破，持續在高位橫行。

不過要留意，雖然市底稍強，惟相信28500點阻力較大，指數再大升機會有限，宜聚焦個別板塊。

宏觀因素方面，宜緊盯拜登周四公布的財政刺激措施，相關板塊或有支持。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中芯、恒大物業、錦欣生殖、聯想、招行、上海電氣︰立即觀看

 

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欄名 : ET講股通

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