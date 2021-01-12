【Signal爆紅】股民「擺烏龍」　Signal撞名公司股價一度爆升逾100倍

▲ Signal 是未上市公司，沒有股票可買，但因為股民並無搞清楚狀況，結果爆買同名的科技技公司Signal Advance，讓後者股價由0.6美元，一度升至70.8美元，暴升11,708%，市值由600萬美元跳升至3億美元。

Twitter、Facebook等社交平台都紛紛要關閉Donald Trump帳號，新世代社交平台與即時聊天軟件亦迎來更新，Tesla創辦人Elon Musk早前就呼籲民眾棄用Twitter和Facebook等，改用加密通訊軟件Signal，惟網民「擺烏龍」炒錯股票，令同名公司股價大升。

據資料顯示，Signal 是未上市公司，沒有股票可買，但因為股民並無搞清楚狀況，結果爆買同名的科技技公司Signal Advance，讓後者股價由0.6美元，一度升至70.8美元，暴升11,708%，市值由6百萬美元跳升至3億美元。

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上週美國爆發流血衝突，Donald Trump號召粉絲衝入美國國會大廈，其Twitter帳號隨即被封鎖。及後Elon就開始建議大眾使用Signal。結果消息推文一出，不少投資者並未搞清楚狀況，就一窩蜂狂買同名的科技公司Signal Advance。

通訊軟體平台Signal並未公開上市，撞名的公司Signal Advance意外受惠，幾天來股價暴升。由於升幅太驚人，真正的通訊平台Signal亦要出面澄清，了解股民想投資Signal，但市場上被爆買的Signal不是正牌公司。

奇怪的是，雖然多篇文章撇清Signal Advance和Signal的關聯，但Signal Advance卻繼續向上爆衝。由於Signal由Elon加持，不只撞名業者股價飛天，Signal下載量亦急速飆升，近日紛紛成為Apple App Store應用程式商店的熱門免費下載程式，在印度、德國、法國、奧地利、芬蘭、香港、瑞士，下載量都高踞第一。

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責任編輯：李彥煒