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【馬來西亞疫情】實施緊急狀態至8月 大選需押後

環球社會熱點 17:48 2021/01/12

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馬來西亞疫情持續，馬來西亞上周逾3千人確診新冠肺炎，創紀錄新高。馬來西亞國家元首阿卜杜拉（Al-Sultan Abdullah）宣布，馬來西亞全國進入緊急狀態直至8月1日，全國大選需押後舉行。馬來西亞總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）承諾，在疫情受控後將盡快舉行大選。

慕尤丁表示，緊急狀態期間，馬來西亞國會和地方議會休會，但聯邦和地方政府會如常運作。慕尤丁強調，元首頒布的是緊急狀態而非軍事政變，不會實施宵禁。

世衛料今年不會有群體免疫 仍需戴口罩 【下一頁】

馬來西亞進入緊急狀態期間，不能舉行全國大選和補選，直至獲得元首批准。慕尤丁承諾，一旦獨立委員會認為新冠疫情結束，可以安全地投票時，屆時就會舉行選舉，呼籲政界在應對疫情期間，放下政治成見。

另外，慕尤丁指，馬來西亞政府會根據疫情變化，決定是否提前取消或延長緊急狀態。

馬來西亞上周逾3千人確診新冠肺炎，周一累積138,000人確診新冠肺炎，至少3名內閣部長染疫。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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