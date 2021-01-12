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【大行報告】瑞銀指中石化下游業務具韌性 上調目標價至4.4元

股樓投資 17:34 2021/01/12

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瑞銀發表報告稱，中石化（00386）緊跟發改委公布的基準汽柴油零售價格至年底，即使庫存按年增加25至35%，相關折扣還一直收窄，相信國企品牌具有一定的定價力。

該行指出，中石化下游業務具有韌性，並有油價作為推動力，該行上調今年每股盈利預期至0.23元人民幣，從而反映第三季管道資產處置收益，以及第四季強勁的下游業務；該行亦分別上調2021至2023年每股盈利預測，分別為24%、15%及13%。

延伸閱讀 【大行點睇】高盛對濠賭股前景樂觀　全綫上調目標價　重申一股為「確信買入」名單之內【下一頁

該行又稱，去年末季公司的石化產品價格差普遍上升，部份產品例如聚乙烯（PE）、聚乙烯泡沫（PE）及聚氯乙烯（PVC）已到了上升周期的水平，該行相信縱使上升周期狀況將消退，但估計能有助推動上半年的盈利。該行對中石化予以「買入」評級，並上調目標價5%至4.4元。

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撰文：溫藹紅                                               

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