【馬來疫情】最遲實施至今年8月 馬來西亞即日起進入全國緊急狀態

全球疫情持續嚴峻，不少國家實施防疫措施，馬來西亞國家元首阿卜杜拉(AI-Sultan Abdullah)於當地時間周二(12日)宣布，應內閣要求頒布緊急令，全國由即日起進入緊急狀態，實施日期直至8月1日或疫情及早有效受控為止。

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據馬來西亞聯邦憲法，當國家安全、經濟、公共秩序等領域出現失序情況時，無法通過正常管理系統控制時，政府有權獲國家元首批准下頒布緊急狀態。

馬來西亞近期新增確診數字持續高企，令當地醫療資源緊張；到現時為止，總累計確診病例為13.8萬，死亡人數逾500名，近日更出現連續7天單日增逾2,000宗病例。

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責任編輯：潘曉豐