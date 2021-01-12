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【馬來疫情】最遲實施至今年8月 馬來西亞即日起進入全國緊急狀態

環球政經 17:58 2021/01/12

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全球疫情持續嚴峻，不少國家實施防疫措施，馬來西亞國家元首阿卜杜拉(AI-Sultan Abdullah)於當地時間周二(12日)宣布，應內閣要求頒布緊急令，全國由即日起進入緊急狀態，實施日期直至8月1日或疫情及早有效受控為止。

【輝瑞疫苗】過敏反應是流感疫苗10倍！美國疾控中心：有過敏史人士應避免接種:【下一頁

據馬來西亞聯邦憲法，當國家安全、經濟、公共秩序等領域出現失序情況時，無法通過正常管理系統控制時，政府有權獲國家元首批准下頒布緊急狀態。

馬來西亞近期新增確診數字持續高企，令當地醫療資源緊張；到現時為止，總累計確診病例為13.8萬，死亡人數逾500名，近日更出現連續7天單日增逾2,000宗病例。

延伸閱讀：印尼批准中國製科興疫苗　為國外首個批准國產疫苗的地區 【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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