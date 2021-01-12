【年宵2021】HKTVmall辦網上年宵及花市　足不出戶辦年貨鮑魚低至3折

▲ HKTVmall即日起至2月14日辦年宵店優惠，有過千件激減貨包括賀年食品、蔘茸海味，更誠邀本地花農參與HKTVmall年宵花市。（HKTVmall網站圖片）

本港疫情持續，政府取消今年的年宵市場及新春市場，HKTVmall今日（12日）宣布，即日起至2月14日辦年宵店優惠，有過千件激減貨包括賀年食品、蔘茸海味，更大派年貨即減現金券及舉辦大抽獎，更誠邀本地花農參與HKTVmall年宵花市。

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年宵店優惠包括1月13至14日微力達全店78折；1月14至15日鴻福堂全店至少68折；1月15至16日CoolFood全店至少65折，其中青衣魚柳46.8元；1月16至17日安記全店至少85折，其中頂級澳洲鮑魚6至8頭低至3折售88元等。

派年貨即減現金券 抽獎贏888元及95折優惠券

HKTVmall派年貨即減現金券，包括年糕買滿450元輸入「nycake30」即減30元；盆菜買滿800元輸入「pnchoi50」即減50元；賀年禮盒及蔘茸海味買滿1,200元輸入「giftbx80」即減80元等。

年宵少不了牛年開運大抽獎，滿800元享1次抽獎機會、滿1,200元有2次機會，抽中「財」或「神」或「到」送95折優惠券，集齊3個字更送888元Mall Dollar及95折優惠券3張。2月10至14日舉辦金牛財神派利是活動，大派超過100萬元，詳情將陸續公布。

邀本地花農 辦網上年宵花市

此外，HKTVmall表示，誠邀本地花農即日至2月28日在HKTVmall開設網店，參加網上年宵花市，可以低至3%的特惠佣金另加2%的信用咭手續費，簽訂短期合約。

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責任編輯：朱悅瀅

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