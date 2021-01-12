【搜游食誌@iM網欄】香港餐飲業 如何在疫情逆市中開業創業

﻿近幾年餐飲業奉行在種種社媒體「攞」like，飲食平臺爭排名宣傳，KOL做勢等，為成功的金科玉律，好多速食文化的食肆，疫情逆市中擴充開業、創業，快、靚、正為買點。

▲ 車仔麵是香港街頭小食演變的什會麵食，是「平、靚、正」飽肚美食。

「平、靚、正」永遠都是消費者的主觀願望，但起碼要有「性價比」的價值。這一週我不期然食了4家粉麺店的牛腩，再次證明好品質、合理定價，才是王道。推薦是一時效應，如無實際的品質表現，是無法持久。

▲ 碗仔翅溝生菜魚肉亦是香港的流行熱賣。

灣仔莊士敦道交加里短短一段街道，是廉價美食的「紅海」戰地，「牛市」是新入場，他撰寫一個對美食執著的故事，打造追夢的創業者形象，老闆一家胼手胝足，賣力用心做，我前後光顧3次，首次是他開業首週，亂打亂撞想食點小食頂肚，點了一份咖喱魚蛋蘿白豬皮，光是嗅味已經引起食慾，將微不足道的街頭小食做得認真，魚蛋爽彈帶魚味，配上南洋風味的咖喱，不走死辣的路線，撲鼻的南薑和椰汁香味，每塊豬皮爽滑中沾滿辣中帶甜的咖喱汁，白蘿蔔焾度適中，仍帶清甜味，裹上咖喱汁，那分甜香的辣，叫我這蘿蔔控，超愛吃！

▲ 咖喱魚蛋豬皮蘿蔔滋味，亦令人回味。

第2回到訪是買外賣-咖喱牛腩伴飯晚膳，可能溫度及外賣影響質素，家人都認為偏甜，肉質一般。心想老闆既然親自說有人喜歡食自己煮的東西，就是他最滿足的事，理應不差?

第3次到訪，點餐是他信心滿滿推介的上湯牛腩河，無疑他的湯比其他粉麺店優勝，無味精，不口乾，亦不混濁，有熬肉骨的湯頭鮮味；牛腩選用上佳的部位，但筋膜油脂位仍韌，烹煮仍有待改善，不是死熬就可以鬆軟，每件牛腩肉質焾滑度頗有差異，不夠穏定，定價HK$68/碗，加上衛生、環境和服務，算是中上。

▲ 街坊麵店，親民味美，牛腩做得筋肉相連又軟滑。

反之對面的富記粉麺，雖是街坊小店，簡陋，其牛腩河相比下，同區較競，一點也不失禮，取價HK$48/碗。傳統腩汁跟湯河粉上枱，肉香味濃，色澤深褐帶亮度光澤，筋肉分明，軟度適中，帶點兒咬勁，可口美味，廋的部份也不黏牙，帶油脂的部份沒有令人油膩口感。

同區只是一街之隔的大利清湯腩，到今天仍是用老舊昔日名人推介的照片招徠顧客，盛惠$50元/碗的牛腩河，完全無肉味，更不用想什麼鬆、軟，肉量又極少，連齊整排好切腩都辦不到，不食也罷。

▲ 裝璜風格有潮味，潮陣的出品仍有待進步。

週日陪外子到筲箕灣處理私務，本想到安利食清湯腩魚片頭撈粗，他那最後一匙鍋尾油及秘製豉油，實在超對胃。惜太多人排隊等位；改去附近「潮陣」，無需等候，以免6時停止堂食服務。此店也是主打「牛腩」，咖喱牛腩飯的牛腩與咖喱汁分開上，賣相在視覺鏡頭下是頗吸引，入口就實在有點失望，牛腩肉味淡，筋膜-油脂等均蠻費勁咬動；咖喱汁除了顏色有賞顏值，無丁點香料味，喱喱無撲鼻的香辣味，香草的層次近乎零，定價HK$78。難怪安利、王林記仍是擠滿排隊入座的粉絲。

不要小看一碗平民版港式（清湯、柱侯、咖喱）牛腩河，絕對不容易掌握到得心應手，由湯底、香料搭配，火候的控制，浸、煮時間，均要用心，把關每一步，才可保持穩定質量。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！