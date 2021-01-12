【美國制裁】任志剛：道富不適合任盈富基金管理人

▲ 金管局前總裁任志剛。（資料圖片）

華府禁止美國投資者投資與中國軍方有關連的企業，包括中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 等，負責管理盈富基金 （02800） 的道富環球隨後表示，受美國行政命令影響，盈富基金不再對受制裁實體進行任何新的投資，基金亦不適合美國人士投資，市場即有意見促撤換盈富基金管理人。金管局前總裁、行政會議成員任志剛亦開腔支持，表明若因管理人因不能買賣個別成份股而導致追踪誤差，「便不適合出任這個工作」。

盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資 Webb建議換走道富【下一頁】

任志剛回應事件時指，盈富基金（Tracker Fund）成立的原意是緊貼追踪（track）恒生指數成份股的整體價格走勢，以發展香港的交易所買賣基金市場，「用一個產品，便可以買賣恒生指數成份股所涵蓋的所有股份」。

他續指，如果管理人（Manager）因為不能夠買賣恒生指數成份股中某些股份，令盈富基金不能緊貼追踪恒生指數成份股的整體價格走勢，便不適合出任這個工作。

林鄭月娥今早回應盈利基金更換管理人時，指金管局在監督委員會人事任命上仍有「少少剩餘影響力」【下一頁】

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編輯：趙穎妍