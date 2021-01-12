【股票推薦】晨星看好市場復甦　冀拜登上台後能減低市場不定性

晨星亞洲（Morningstar Aisa）在周二（12日）發表了《2021年第一季亞洲股票市場展望報告》，主要分析本年亞洲市場的各項走勢。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子認為，美國候任總統拜登（Joe Biden）上台後不會馬上改變中美關係，畢竟現有對華策略是經過兩黨在國會商議並通過的。但她預料，拜登上台後美國將重回多邊主義，相比起現屆政府的不定性，拜登政府的上台或將減少市場的不安。「雖然中美關係很可能持續緊張，並且對亞洲市場構成風險，但我們相信拜登當選總統後，美國所採取的多邊外交政策會較易預測，減低市場不確定性。」陳麗子表示，拜登對貿易關稅的不滿使未來的中美貿易對話有正面影響，但特朗普（Donald Trump）在離任前仍能為市場帶來不穩定因素，例如簽署更多有關兩國政策的行政命令。

陳麗子補充，估值偏高的美國市場可能為亞洲市場帶來阻力：「疫苗供應和接種率、美國持續至2024年的低利率，以及進一步的財政刺激措施等多項正面因素已在股價反映。另一方面，亞洲市場可能會受適度調高的盈利預測所支持。」

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被問及美國對中國科技公司封殺，會否因新政府上台而放寬，另一名分析員伊藤和典則表示不樂觀。他以半導體代工的中芯國際作例子，指現時美國掌握該行業的大部分技術，行業亦依賴美國提供的儀器作生產，美國也深入每一個生產流程，因此他認為美國會繼續把握現有的優勢，包括領先5年的技術及儀器的供應向中國施壓。而智能手機的競爭也會在未來幾季變得激烈，並可能出現供過於求的現象。但晨星認為5G網絡在全球開始普及，手機零件、半導體及供應鏈亦主要設在亞洲，因此看好相關股票。

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除中美貿易外，分析員亦對亞洲各地經濟進行不同層面的分析及展望。有分析員認為中國政府最近的反壟斷政策對於國內的遊戲公司影響不大，因為它們主要以產品作基礎，但對出現壟斷行為的互聯網公司來說則是一個加強監管的訊號。對於最近消息屢屢的阿里巴巴，晨星認為它的經營風險比京東及騰訊更負面，緊接下來的執法將對其財務造成一定程度的影響。分析員宋曉偉在提及澳門博彩業時指，預計澳門博彩的總收入將在2021年大幅回彈，皆因2020年博彩業的基數較低。今年中國大陸和澳門政府均實施不同政策以刺激消費，將大大改善澳門博彩業的環境，並認為澳門博彩業最壞的時刻已過去。

原定與星加坡展開的旅遊氣泡因本港第四波疫情停辦，復辦依然遙遙無期。陳麗子指旅遊氣泡的大於實際作用，每日一班來回航班對兩地航空業來說也不算太大幫助。而旅遊氣泡必須擴展至不同地區，才能改善旅遊業的困境，並指現階段該注重的是疫苗注射計劃。

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