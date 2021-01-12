【閃‧亮‧人生@iM網欄】因為相信 所以看見 追夢者Joanna Wan

每一年的新開始，大家也會為自己訂立一些目標嗎？前幾天我正好看到朋友在Facebook上的一句留言：「因為相信，所以看見」，我覺得很有意思。

回想上年答應寫這個專欄時，就定下了這個專欄的主題「閃亮人生」，是希望利用自身經歷的人和事及所見所聞，與讀者分享正能量。當我看到這句說話，令我想起一位很有緣份的朋友，一位和我同月同日出生的朋友——Joanna Wan。

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Joanna是我在商會認識的人，是我4年多前所創辦的HKOEF商會（香港O2O電子商務總會）其中一位副會長當時的助理。創會初期，各會長包括我自己和身邊的幾位主力副會長們，大家因籌辦很多商會的大型項目而合作無間，彼此與大家的助理，因商會工作的關係都混得熟絡。

追逐夢想的勇氣

大家共處差不多兩年的時間，也完成了多個重要的商會項目，忽然聽到她辭職的消息，真的覺得有點突然，因為她是我副會長的一位得力助手。

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原來Joanna決定要追隨自己的夢想，遠赴東京藍帶廚藝學院學做甜品大師。老實說，我的確很驚訝。因為我和她的年紀差不多，大家的兒子都在唸小學。貿貿然放棄穩定的工作，就算只是出國半年時間，但也要暫時放低家庭、放低老公、放低家中的小朋友，去追隨夢想…...在沒有收入的情況下去追尋自己喜愛做的事情，的確很大膽！

這兩年在Facebook一直有follow她的近況，看著她在東京學藝時分享的一點一滴、成功畢業並學成歸來，然後在西貢開設餅店又出烹飪書，今年更決意開辦烹飪學校…...真的很了不起！

看到這位小助理變成一位追夢者、一位老闆、一位烹飪作家，現在更成為甜品導師，也只不過短短兩年的時間。隻身飄揚海外去追尋未知的世界，因為她看到自己想要的，也因為她相信這就是她所要的，於是跟隨自己的心，走自己的路！

用雙手創造未來

每個人的成長背景、現實處境都不一樣，特別是香港這兩年營商和經濟環境都十分艱難，逐夢似乎是很遙遠的事情。

正正因為這樣，更想分享Joanna這個真實故事。萬事起頭難，尤其習慣了安穩的日子，真的很難會跳出Comfort Zone去嘗試做沒太大把握的事情。

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而且我們身邊的人總會給自己太多不同的意見，甚至壓力，人越大顧慮也越多。加上現在的市道非常難於掌握，勇於嘗試去追逐夢想的人實屬少之又少。

Joanna的故事啟發了我，就是讓我看到人的夢想沒有分大與小，也讓我明白到人最怕沒夢想，有夢想就有希望，有希望就有方向！

很替Joanna開心，她背後有位支持她尋夢的好男人、好老公。但我在Joanna身上看到更重要的，就是她對自己未來的追求、她的決心、她的堅持，那種勇往直前的大無畏精神，去追隨自己所看見、所相信的事情，絕對不容易。

Joanna就憑她自己一雙手、她的信念。她，相信自己。她，看到更好的自己、更美好的未來。Joanna選擇重新去走一條不一樣的路，默默地、一步一步的做到自己想做的事情。我想這就是所謂的「因為相信，所以看見」。

將夢想化成目標

我認為夢想不但沒有分大小，也沒有分先後。重要的是有沒有嘗試過？有沒有盡力爭取過？人生說長不長，說短不短，我們有讓自己的人生白過嗎？

坐着空想不如行動？正好是新一年的開始，我們不妨跳出框框嘗試踏出第一步，將夢想化成一個又一個「可大可小」的目標試一試。就由今年開始，為自己的人生注入新的動力和目標，寫下更充實、更有意義的一頁，讓自己靠近夢想更多一點點！

P.S. Proud of you Joanna!!

Joanna Wan個人Facebook專頁：

Pâtisserie Joanna

作者_陳嘉賢簡介：

德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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