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【香港地產風雲@iM網欄】做地產會發達？代理收入揭秘

名人薈萃 13:03 2021/01/13

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好多外行人成日問汶睎關於做地產嘅收入，覺得我哋做啲買賣咁大件，收入一定好豐厚，其實真相究竟係點呢？

 

首先，地產代理行業的底薪有幾種，包括無薪，有底薪，有高底薪。一般無底薪的拆佣金會比較高，我聽過有40%至90%不等，視乎公司可以有多少資源。當然有很大部份的無薪員工都只是掛名上班，有客就做，本身都可能從事其他行業。

 

而一般大行的經紀底薪只有5,000元至10,000元，當然不排除有個別特別高的例子，我只就一般而言。絕大部份的員工底薪都比最低工資為低，所以現在大行有規定是當有佣金出時，會把多出的人工扣回去。例如最低工資是8,000元，而他底薪只是6,000元，那他有佣出時就要扣回多付的薪金，一年就扣了24,000元了。當然，在大行做的資源會比較多，客人比較多，做到單的機會會比較高。

 

另外，有一些外資行的人工是很高的，月薪由20,000元起打上，我有聽過底薪上到接近6位數字，當然他們在學歷經驗要求都比較高，汶睎都好希望入到這些公司上班。

 

地產代理的收入當然不單單只是看底薪，還要看佣金，那實際上佣金究竟有多少可以袋入口袋呢。

 

這篇我集中在大行的制度上，大行會把一二手的拆帳比例分開來算。以一手為例，頭段只能拆到20%，最多可以拆到37%左右，視乎不同公司，但37%是去到很大數目才拿得到。普遍我算法是大概是30%左右。而二手就由10%至37%左右，所以好多時頭單做「租仔」，我們會説連最低工資都不夠扣，做月租15,000的成交，只收到1,500元佣金落袋，因此普遍我會算二手是20%至25%左右。

 

作為地產代理，當然有一些可以搵到很多錢，但佔了一半的人也是少於20,000元的收入，比較好些的，就大概30,000至40,000元左右。但和定薪的人是很有分別的，因為你心裡不踏實，今天不知明天事，所以也真不是特別賺錢的行業。

作者_唐汶睎簡介：

我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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