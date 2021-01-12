【美國制裁】安盛資管：金融脫鈎對美國不利　難料拜登會否推翻中資股禁令

▲ 安盛資管指難料拜登會否推翻行政命令，惟美國對中資股禁令不利美國及全球資本流動。

美國對中資股的禁令正式生效，國際指數公司、美資行已將相關股份及衍生產品剔走及終止買賣。安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，難以預測拜登上任美國總統後會否推翻行政命令，認為拜登的焦點將率先放在本土而非中國，包括控制疫情、以財政政策刺激經濟等，但相信這種金融脫鈎對美國不利。

姚遠解釋，美國為世界上最大的資本市場，資本原在全球沒有邊界，若通過制裁或除牌等將資本控制在一個小的範圍內，對於全球資本流動不利。同時，美國對中國的公司的打壓及強制除牌已造成很多資本市場的搖動，中國公司將考慮重新在香港或內地上市，若環球投資者仍想投資該等公司，就不會去美國。

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市場預期中美關係不會再惡化，他指，拜登政府的外交政策或更可預測，有助於緩和中美關係，特別是在貿易方面。然而，核心科技和金融主導地位仍會是地緣政治中的核心戰場，以免對方有絕對優勢。

A股續吸引外國投資者

姚遠預計今年GDP增長率將顯著反彈至8%，且有稍為向上調整的可能。經濟政策亦將朝正常化方向邁進，但政府將採取審慎態度，避免過份刺激經濟。對人民幣滙率沒有目標價，但預期中綫會維持強勢。

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至於十四五規劃，安盛投資管理相信將以核心科技和關鍵供應鏈自立為目標，投資於研發，促進有機創新及產業升級，持續推動城鎮化，並壯大中產階級，追求可持續的高質量增長。安盛投資管理高級投資組合經理（亞洲股票）Simon Weston表示，亞洲股票市場前景維持樂觀，中國股票仍然具有吸引力，料A股將繼續吸引外國投資者。

科技仍將是投資重點

他又指，針對金融科技及互聯網企業的監管風險有所增加，長遠而言其前景仍然正面，實力基礎並無減損。至於在美國上市的中國企業面對監管環境方面的不確定性，將增強香港作為中國企業上市目的地的吸引力。

他續指，疫情很大程度上確認並加速了多個長期趨勢，例如電子商務、醫療保健，部分行業直接受益於在家工作趨勢， 5G 和物聯網的發展也將帶來更多投資機會，指出科技仍將是該行的投資重點。

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編輯：袁諾曦