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【日本疫情】東京迪士尼每日限5000人入場　營業時間縮短至晚上7時

商業 17:15 2021/01/12

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日本疫情嚴峻，東京迪士尼樂園再度收緊入場限制。由50%入場率，收窄至不多於5000人。

【疫市自救】福特汽車關閉3所巴西工廠「止血」　影響逾4800名員工

據日本媒體報道，東京迪士尼樂園及迪士尼海洋宣布，由於日本政府再次發佈緊急事態宣言，故由即日起至2月7日，兩個樂園各設在5000人入場人數限制。同時，營業時間亦縮減至晚上7時。

根據東京迪士尼樂園及迪士尼海洋公布的數據顯示，2019年度入場人數約2901萬人次，兩園日均合計約8萬人次。換言之，現時每日兩園合計只可供1萬人入場，估計入場比率只有正常的12.5%。負責人表示，此舉將會對業績造成負面影響。原計劃1月13日起開始的新項目「Happy Fair with Baymax」，亦將延期。

受疫情影響，東京迪士尼去年一度停業4個月。有預估指該樂園去年虧損將超過500億日元。由今年3月起，其門票將分為平日及假日價格，而假日成人門票由8200日元上調至8700日元；相信希望可以改善虧損。

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責任編輯：葉泳珊

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