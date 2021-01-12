【退休理財】調查：受疫情打擊 38%港人先使退休錢　退休儲備尚欠223萬元

新冠肺炎疫情持續，友邦香港今日公布「AIA 理想退休生活調查」新一期結果，發現55%受訪者在疫情期間收入減少，38%曾動用退休儲備維持日常開支。

調查發現，在職港人退休儲備不足的情況進一步惡化，該公司推算退休儲備不足人士的儲備缺口創新高達223萬港元(中位數)，61%受訪者表示疫情令退休計劃延遲。受防疫措施限制，不少市民留家抗疫，78%受訪者同意娛樂消費開支減少，願意將省下的開支轉作退休儲蓄投資。

調查又發現，留家抗疫增加市民處理投資及財務的時間及機會： 36%受訪者指多了時間理財；逾兩成受訪者增加投資交易的次數(22%)及增加了投資金額(20%)。51%受訪者表示想投資但有疑慮，包括擔心投資出現虧損(62%) 、擔心疫情會持續影響經濟及投資市場(50%)及缺乏理財知識或專業意見(29%)。

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疫情肆虐近一年，今次調查問及大眾對醫療保障的態度，發現高達81%受訪者認同疫情突顯醫療保障的重要性，惟調查發現大部分人未有採取實際行動應對，當中近七成人(67%)在疫情間並無增加醫療保障。退休醫療部署方面，28%受訪者不懂或無為退休醫療開支作預算，數據與上期調查(26%)相約。

第十二期「AIA 理想退休生活調查」於2020年10月19日至10月29日期間，由獨立市場研究公司Cimigo進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,000名年齡介乎18-65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職港人，探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。

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責任編輯：葉卓偉