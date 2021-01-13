【小老闆生意經@iM網欄】疫情影響下 如何尋找絕處逢生的商機？

每逢農曆新年，大家的指定動作除了去拜年，逗利事或派利事之外，逛年宵都是大家幾乎每年都會做的例行公事。可是，近日因應新型肺炎疫情發展，政府宣布決定取消今年農曆年宵市場及新春市場，包括下月在15個地點舉行的年宵市場及沙田車公誕新春市場。

疫情導致人們重視節日佈置

原本政府宣布今年農曆年宵市場只設濕貨檔位，已經令不少市民感到失望。如今，因為疫情未見好轉而要取消年宵花市，相信此消息會令不少港人感到晴天霹靂。過去一年，因為疫情緣故而令不少港人堆積了負能量。來到新的一年，大家都憧憬疫情快些過去，可以有新的開始、回復正常的社交活動，並且趁農曆新年逛年宵花市，感受一下節日喜慶氣氛。

既然公眾地方不能舉行年宵，擁有實體門店或網上商店的零售商家，或者可以考慮將自己的商店包裝成為小型的年宵商店。試想想，疫情及限聚令因素影響下，大家自然不會外出，農曆新年長期假只有局限逗留在親戚及朋友的家中互相拜訪，如是此的話，大家是否會比以往更加講究家中的新年氣氛？

據了解，在新冠疫情影響下，去年聖誕節期間聖誕樹的銷情出乎意料地好，不少市民更周圍尋找聖誕樹為家中佈置一番。臨近聖誕節前一兩日，不少售賣家品的零售商店已是「一樹難求」，有些甚至一星期前已售罄。可能因為疫情的緣故，人們無法外遊，為了增添節日氣氛，便會購買聖誕樹等裝飾進行佈置。

商家應趁早備貨 迎接市民購物需求

依筆者之見，零售商家可趁早引入一些賀年產品在商店放售。賀年產品包括揮春、利事封、賀年吊飾、糖果盒，甚至乎是盆栽或花束，總之一般在年宵市場可買到的東西，零售商家都可引入一些存貨在商店發售。

要知道，不少市民因為疫情的緣故，已經沒有出門購物好一段時間。如今，年宵舉辦不成，市民的潛在購物需求依然存在，因此，或會轉至在網上商店或實體零售門店購買賀年產品。如是此的話，零售商家應好好把握其潛在購買力，及早引入一些賀年產品作銷售，說不定可大幅刺激1月、2月的商店銷情。

值得留意的是，今年情人節剛巧在年初三。而農曆新年不少人都會購買鮮花作擺設，再加上今年情人節在新年期間，照道理今年農曆新年人們對鮮花花束的需求將會很大，因此，零售商或可跟一些花店合作，聯乘推出一些賀年或情人節主題的花束，不排除可開拓新的收入來源！

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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