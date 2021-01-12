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【盈富基金】恒指MPF基金緊貼盈富基金　 專家指無須急沽

Hot Talk 16:56 2021/01/12

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市場約有7間MPF公司，旗下的恒指基金緊貼盈富基金，但專家指毋須急沽。

盈富基金 （02800） 管理人道富環球昨天（1月11日）為遵守美國禁股令，宣布不再投資相關受制裁股。市場現約有7間強積金（MPF）供應商，提供的恒指基金是緊貼盈富基金，包括中銀保誠、BCT銀聯及東亞 （00023） 等，捧場客難免關注日後恒指MPF的追蹤誤差驟增。不過，駿隆的強積金專家認為，供款人若揀選了上述受影響產品，毋須過慮，可繼續持有，不用急沽。

盈富基金披露不投資受制裁實體  BCT銀聯及中銀恒指MPF憂措施礙回報【下一頁】

駿隆集團常務董事陳銳隆回應本報查詢指，截至去年11月，市面共有15間供應商提供恒指MPF基金，涉及金額共約624.7億元。

15恒指基金  佔MPF總資產5.7%

至於佔整體MPF總額1096.6億元，大約為5.7%  。此外，另有業界分析，當中約有7間MPF公司的恒指產品掛鈎盈富基金，若成員押注其中，擔心美國禁股令而有追蹤誤差的風險。惟陳銳隆建議，成員毋須為此而減磅換馬，因為是次禁股限制只會影響小量股份的流動性，而非基本面的轉變，所以不用急於減持。

恒指公司稱可訂製指數方案【下一頁】

然而，專家亦提醒，去年恒指基金明顯跑輸整體MPF回報，表現相比港股主動式基金又遠遠跑輸。陳銳隆指，去年恒指MPF呈負回報約1%，相反MPF卻平均錄得11.8%升幅，主動式港股產品更勁漲18.4%。

雖然港股今日（1月12日）創今年新高，不少中外大行料恒生指數年內挑戰3萬點，但業界忠告打工仔應分散風險，不宜一注獨買，把全部供款重倉在單一基金，又或過分集中在某一市場。

相關文章︰【盈富基金】林鄭月娥：金管局有「少少剩餘影響力」決定盈富基金人事　其後補充僅指監督委員會

相關文章：【盈富基金2800】盈富基金陷追蹤誤差危機　可以換管理人？

 

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

退休組合 東亞銀行（00023） 中銀保誠 BCT銀聯 強積金 盈富基金（02800）

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