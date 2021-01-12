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【新冠肺炎】曾與確診者接觸惟結果呈陰性? 葡萄牙總統德索薩數日後確診染疫

環球政經 17:13 2021/01/12

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葡萄牙總統辦公室發表聲明指，總統德索薩 (Marcelo Rebelo de Sousa)對新冠肺炎檢測結果呈陽性，但目前並沒有出現任何症狀。

今年72歲德索薩原定於當地時間周二(12日)出席總統辯論大會尋求連任 ，及與衞生專家開會討論計劃於周三(13日)宣布防疫封鎖措施；惟目前已取消所有公開活動，於里斯本的官邸進行自我隔離。

據了解，德索薩曾和確診者接觸，其後檢測結果為呈陰性，故繼續工作，但是次檢測結果為呈陽性，已通知總理科斯塔、衞生部長特米多（MarTa Temido）及曾接觸過的人士。

延伸閱讀：新加坡總理社交平台上載片段 成為首位接種者 李顯龍：感覺良好 【下一頁

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責任編輯：潘曉豐
 

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