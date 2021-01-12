【新冠肺炎】曾與確診者接觸惟結果呈陰性? 葡萄牙總統德索薩數日後確診染疫

葡萄牙總統辦公室發表聲明指，總統德索薩 (Marcelo Rebelo de Sousa)對新冠肺炎檢測結果呈陽性，但目前並沒有出現任何症狀。

今年72歲德索薩原定於當地時間周二(12日)出席總統辯論大會尋求連任 ，及與衞生專家開會討論計劃於周三(13日)宣布防疫封鎖措施；惟目前已取消所有公開活動，於里斯本的官邸進行自我隔離。

據了解，德索薩曾和確診者接觸，其後檢測結果為呈陰性，故繼續工作，但是次檢測結果為呈陽性，已通知總理科斯塔、衞生部長特米多（MarTa Temido）及曾接觸過的人士。

延伸閱讀：新加坡總理社交平台上載片段 成為首位接種者 李顯龍：感覺良好 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

