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【國會暴亂】梅拉尼婭罕有發聲譴責「永不接受暴力」

環球政治 17:02 2021/01/12

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梅拉尼婭譴責示威者暴力衝擊國會山莊，更表示「永不接受暴力。」

美國上周發生國會暴亂，有支持美國總統特朗普的示威者闖進華盛頓國會山莊。國會暴亂造成5人死亡，特朗普被指煽動示威者導致國會暴亂。美國第一夫人梅拉尼婭罕有發表聲明，哀悼國會暴亂事件死者。梅拉尼婭又譴責示威者暴力衝擊國會山莊，更表示「永不接受暴力。」

【國會暴亂】共和黨領袖認為特朗普需負責 惟非罪魁禍首 【下一頁】

【拜登就職】伊萬卡據報竟想出席 惹特朗普震怒 【下一頁】

梅拉尼婭（Melania Trump）周一（11日）發表聲明，哀悼於國會暴亂事件的5名死者。梅拉尼婭形容目前正處於艱難時刻，希望透過禱告來安慰死者家屬。

梅拉尼婭稱她對暴亂事件，感到失望及沮喪（disappointed and disheartened）。她於聲明中譴責國會山莊發生的暴亂事件，更表明「永不接受暴力。」（Violence is never acceptable.）

梅拉尼婭表示，大量人對選舉表現熱情使她感到鼓舞，但強調不能將這種熱情轉化為暴力。

美媒早前指國會暴亂發生時，梅拉尼婭在白宮忙於拍攝傢俬擺設的照片，梅拉尼婭被批評對國家大事漠不關心。梅拉尼婭於聲明中批評，有別有用心者利用暴亂事件，針對她製造八卦、無根據的人身攻擊和涉及誤導的錯誤指控。

責任編輯：鄭錦玲

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