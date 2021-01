【國會暴亂】梅拉尼婭罕有發聲譴責「永不接受暴力」

▲ 梅拉尼婭譴責示威者暴力衝擊國會山莊,更表示「永不接受暴力。」

美國上周發生國會暴亂,有支持美國總統特朗普的示威者闖進華盛頓國會山莊。國會暴亂造成5人死亡,特朗普被指煽動示威者導致國會暴亂。美國第一夫人梅拉尼婭罕有發表聲明,哀悼國會暴亂事件死者。梅拉尼婭又譴責示威者暴力衝擊國會山莊,更表示「永不接受暴力。」

梅拉尼婭(Melania Trump)周一(11日)發表聲明,哀悼於國會暴亂事件的5名死者。梅拉尼婭形容目前正處於艱難時刻,希望透過禱告來安慰死者家屬。

梅拉尼婭稱她對暴亂事件,感到失望及沮喪(disappointed and disheartened)。她於聲明中譴責國會山莊發生的暴亂事件,更表明「永不接受暴力。」(Violence is never acceptable.)

梅拉尼婭表示,大量人對選舉表現熱情使她感到鼓舞,但強調不能將這種熱情轉化為暴力。

美媒早前指國會暴亂發生時,梅拉尼婭在白宮忙於拍攝傢俬擺設的照片,梅拉尼婭被批評對國家大事漠不關心。梅拉尼婭於聲明中批評,有別有用心者利用暴亂事件,針對她製造八卦、無根據的人身攻擊和涉及誤導的錯誤指控。

責任編輯:鄭錦玲