【社交移民潮】英國數百萬WhatsApp用戶轉會 Signal成新寵

通訊程式WhatsApp強制用戶同意分享資料給母公司Facebook後，引起大量用戶不滿，掀起全球棄用WhatsApp熱潮。有數據顯示，自從WhatsApp宣佈條款後，WhatsApp錄得下載量按周下跌13%，同時另外兩個通訊程式Telegram及Signal，都分別錄得數以百萬計的下載量。即使在未受條款影響的英國，Signal亦成下載量首位程式。

通訊軟件WhatsApp宣佈更改隱私條款，引發大量用戶不滿。一款分析手機應用程式行銷排行軟件Sensor Tower表示，此舉導致許多人轉用WhatsApp競爭對手，如Telegram及Signal。

土耳其政府帶頭棄用WhatsApp 本土通訊程式下載飆 【下一頁】

Sensor Tower數據顯示，自從WhatsApp在1月7日宣佈決定後，Telegram錄得170萬次下載，Signal亦錄得120萬下載次數，同時WhatsApp僅錄得130萬次下載。而WhatsApp在1月頭7日的下載次數，亦按周下跌約13%，有1,030萬次。

雖然WhatsApp今次隱私條款修訂未覆蓋歐盟及英國，但是在消息公佈後，英國Signal及Telegram在英國下載排行榜，分別上升至首位及第13位。在條款涵蓋的美國，WhatsApp下載排名更跌至第38位，遠低於平時的第10位。

WhatsApp上周宣佈修改條款，要求用戶於2月8日起，同意把資料共享給Facebook及其他子公司，否則將無法繼續使用程式。但是，此次修例並未涵蓋歐盟及英國的用戶。

責任編輯：李俊儀