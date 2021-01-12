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【社交移民潮】Signal上周下載量按周飈逾40倍　Telegram全球下載量達560萬

Hot Talk 16:36 2021/01/12

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【WhatsApp更新】Signal上周下載量按周飈40倍　Telegram全球下載量達560萬

WhatsApp日前公布更新用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（美：FB）共享用戶資訊，掀起社交移民潮，Signal、Telegram 下載量急增，當中Signal 的下載量按周急升超過40倍，打破該App歷史紀錄。

根據Sensor Tower 數據，在1月6日至10日期間，Signal在蘋果 App Store和Google Play商店的全球安裝量約為750萬，是前一星期的43倍，打破該App單周甚至是單月的下載量紀錄。另一邊廂，根據Apptopia 數據，在上周三至周日，Telegram全球下載次數亦達560萬。

Whatsapp更新令Signal受捧　市場炒錯股呢隻三日飈升60倍？【下一頁】

雖然Signal及Telegram的下載量急增，但Apptopia 副總裁Adam Blacker指出，WhatsApp 用戶並沒有下跌，他估計目前僅得少量 WhatsApp活躍用戶刪除 WhatsApp。他指出，即使人們下載 Signal、Telegram，但他們仍會繼續使用 WhatsApp，因為他們大部分的朋友及家人仍在使用 WhatsApp。

Whatsapp上周五宣布，強制用戶於2月8日前同意將電話號碼與Facebook共用後，引起牽連大波。

相關文章：

【WhatsApp更新】WhatsApp更新條款掀社交移民潮　Facebook：WhatsApp不會將用戶聯絡人名單共享

【WhatsApp更新】WhatsApp新招留客　 容許用戶連結多個電腦不用每次登出

編輯：吳敏芳

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