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【筍價租樓】心儀名校林立41校網 夫婦全數付一年租金 低市價1成租到九龍城新地樓2房

股樓投資 16:29 2021/01/12

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傳統名校小一學額競爭向來激烈，不少望子成龍的家長，為方便子女日後有機會入讀心儀小學，都會特地搬至名校網。其中41小學校網，是本港最受歡迎的4大名校網之一，校網覆蓋位置有多間名校，包括啓思小學、喇沙書院、瑪利諾修院學校及拔萃小學等，區內名校一直是家長「爭崩頭」對象。最近一對心儀物業位於名校林立的九龍城41校網的夫婦，睇樓一次就決定租入該區單位。

 

位於九龍城的獅子石道1號樓齡只有10餘年

 

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香港置業高級聯席董事周淵博表示，該行日前促成一宗該屋苑租務成交，新租客預繳一年租金，獲業主減租逾14%，以每月約1.5萬元承租一個2房戶，實用呎租約46.6元，成交價低市價約10%。

【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬，詳見【下一頁


　　上述租出單位為獅子石道1號中層C室，2房間隔，向東南，實用面積約322平方呎。周淵博指，業主以約1.75萬元放租，1個月後即吸引外區夫婦洽詢，據悉新租客心儀物業位於名校林立的41校網，且間隔四正實用，為市場罕有租盤，故睇樓1次即決定一次過支付一年租金，獲業主減價約2,500元或約14.3%，以約1.5萬元「筍價」承租單位，折合實用呎租約46.6元。資料顯示，業主於2020年2月以約668萬元購入上述單位。

座落於九龍城的獅子石道1號，為單幢式物業，發展商為新地（00016），設有57伙。物業於2002年3月入伙，樓齡約18年，於區內尚算「年輕」。

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記者：陳詠妍

 

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