【將軍澳新盤】日出康城LP10 示範單位　三房間隔先睹為快

日出康城LP10開放示位單位，最快周內公布首張價單，料趕於農曆新年前賣樓。該盤最大賣點是臨近海邊，而且是鐵路沿線項目。

示範單位參照2A座48樓C室興建，是連傢俬及裝修設計，實用面積1,005平方呎，連30平方呎露台及16平方呎工作平台，原則是三房一套房+工作間（連洗手間）間隔，現改兩房間隔，以日式和風為設計主題。

一入門口，即見巨型大廳，間隔實用，方便擺放傢俬，而且相連露台，增加採光及通風，設計師打通其中一間客房，擴充客飯廳面積， 即使擺放L形梳化、電視櫃、及八人長飯檯後，客飯廳仍然闊落。

客飯廳旁是廚房，原則廚房相連工作間及洗手間，可當做工人房，但設計師打通各房，並移除洗手間，擴充廚房面積，廚房中央放置方形中島，方便擺放食材。

客飯廳另一旁是寢區及浴室。客房間隔四正，有足夠位置擺放床、書枱及衣櫃。客房對面是客廁，設有淋浴間。主人房採用套房設計，間隔四正，且設大窗，即使放置雙人床及衣櫃後，仍可三邊落床。主人房浴室設有浴缸，並連接工作平台，有助通風。

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客飯廳一旁是廚房，採用梗廚設計，非近年市場主流提供的開放式設計，有效阻隔煮食時產生的油煙，而且設有窗，有利空氣流通。此外，廚房附送家電爐具，包括雪櫃、電磁爐、抽油煙機、洗衣乾衣機、酒櫃、煤氣煮食爐等。

客飯廳另一旁是寢區及浴室。兩間客房面積相若，間隔四正，易擺放寢具。客房對面是客廁，設有淋浴間，以白色為主調，感覺光猛乾淨，但無窗，即俗稱的黑廁。主人房採用套房設計，間隔四正，外連工作平台，有助通風。至於主人房浴室則設浴缸，而且有窗，是明廁設計。

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