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【美元滙價】美滙重上90關 花旗料年底跌至86.3

Hot Talk 16:10 2021/01/12

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美滙指數重上90大關，但專家普遍料非轉勢，只是超賣後略呈反彈。

美滙指數超跌後技術性反彈，重上90大關，但專家普遍預期美滙並非轉勢，只是外圍暗湧多，熱錢暫泊避風港。大行如花旗，仍料美滙指數年底逼近86低位；相反，國際金價最快或於半年內重上2,100美元高位。

外圍暗湧多  熱錢泊美滙避險

業界又指，眼下市場陰霾多，5大變數包括︰（1）緊盯本周四（1月14日）拜登公布新財政措施；（2）聚焦下周三（1月20日）美國總統就職典禮，外電指美國反恐等相關部門已嚴陣以待，慎防極右派在全國搞騷亂，首都華盛頓進入緊急狀態；（3）內地本土疫情破百宗，乃半年首見，市場擔心封城礙春節消費；（4）歐美及日本疫情亦甚嚴峻，疫苗有效性仍待觀察，恐全球經濟延至下半年才較有起色；（5）聯儲局本月27日及28日議息，屆時對美國今年經濟或作前瞻性指引。

花旗銀行投資策略及環球財富策略主管黃栢寧認為，若拜登加碼財政政策，一方面或利好市場氣氛，有利非美貨幣；另一方面卻加重美國財政負擔，雙赤問題可能拖累美元長表現。黄栢寧預計， 美滙指數今年高低位為92.0及86.3，年底目標為底位86.3。

外電指，摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）重申看淡美元，料今年急挫逾一成半至兩成。

羅奇：美國再大舉放水有代價  美元今年料再跌15%至20%【下一頁】

恒生銀行 （00011） 首席市場策略員温灼培表現，中長期看淡美元暫未驟變，主因美元霸權地位受到兩大挑戰，包括歐元逐漸走強，以及人民幣藉數碼化有助加速國際化，遂料美滙指數年內有機會下試88；若失守此心理大關，再向86尋底。

至於金價，對於美國10年期債息重上1厘，有閒資族又再關注持金乏息的機會成本，即使比特幣突插水狂瀉，亦未必令游資轉投黄金。惟花旗仍看好黃金牛年處於慢牛格局。

黃栢寧補充，美元弱勢，加上美國實質利率或偏低，利好金價中期表現，重申黃金牛市只會減慢，但並不是終結，預計金價未來6至9個月會邁向每盎司2,100美元。

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記者︰曾桂芬

編輯︰陳楚源

恒生銀行（00011） 花旗銀行 黃金 外滙 美滙指數
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