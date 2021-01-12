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【CES 2021】三星展示Bot Handy智能AI機械人　幫助用戶打理家居雜務（有片）

科技 16:07 2021/01/12

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三星（Samsung）於CES 2021展上展示一款機械人Bot Handy，可利用最新AI技術，幫助用戶處理家居雜務。

美國消費電子展（CES）2021正如火如荼進行，雖然今年轉而綫上舉辦，各大品牌如往常一樣，積極向公眾展現旗下最新技術及產品。三星（Samsung）本年推出多款智能家居產品，當中一款機械人Bot Handy，就利用最新AI技術，幫助用戶處理家居雜務。

最近三星於CES 2021展上，曝光多款AI智能家居產品。其中一款Bot Handy機械人設有一隻手臂，機器頂部及手掌位置分別内置一個鏡頭，用於辨識物體。Bot Handy可自動進行上下伸縮，以及360度旋轉，並能透過AI技術，識別和拿取不同形狀、大小及重量的物件。

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官方表示，Bot Handy除了可以幫助用戶搬運物件，還可以完成清理房間、收拾碗碟等家務。從官方發布的示範影片中可看出，該款機械人不但可以倒酒、送飲料，還能將衣服放進洗衣機内。

此外，三星也推出「JetBot 90 AI+掃地機器人」，搭載新型真空吸塵器及物體識別技術，同時配備相機，可協助居家監控，該產品將於2021年上半年在美國上市。另外也推出110吋MICRO LED顯示器，以及Bespoke 4-Door Flex雪櫃等產品。

責任編輯：李寶如

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