【中小企】中小企去年12月業務狀況轉差　飲食業動向指數跌至７月以來低位

疫情對中小企業造成嚴重打擊。政府統計處今日發表中小型企業業務狀況統計調查，結果顯示，中小企於去年12月的營商氣氛在本地第四波疫情下進一步轉差，所有行業的細分指數均錄得不同程度的跌幅，當中飲食業的細分指數下跌至去年7月以來的最低位。

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中小企業務收益的現時動向指數從去零年11月在收縮區域的43.0，顯著下滑至12月的35.6；而在今年1月的業務收益展望動向指數則為39.7。按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在去年12月均較上月下跌，尤其是飲食業從41.0下跌至14.3、批發業從54.2下跌至32.4、和物流業從44.6下跌至34.5。

進出口貿易新訂單的現時動向指數從去年11月的43.3下跌至12月的41.5，而對今年1月的新訂單展望動向指數為43.2。



政府發言人表示，政府自去零年初以來已推出歷來最大規模的紓困措施，以保存經濟活力、減輕市民財務負擔及集中援助受重創行業。當局會密切留意相關發展，並維持逆周期財政政策以緩和經濟下行的壓力和其對社會民生的衝擊。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」每月約從600間中小企的固定樣本搜集意見，有關企業的就業人數少於50人。「現時動向指數」反映目前的業務情況與上月比較；而「展望動向指數」則反映預期未來一個月，指數高於50表示業務情況普遍向好，低於50則表示情況恰恰相反。

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責任編輯：蘇穎琪