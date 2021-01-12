【Bitcoin】比特幣價格如「過山車」　英監管機構警告：「要有心理準備會輸盡本金」

繼去年以3倍升幅成為回報最佳資產之一後，比特幣今年第一個星期續飆升，上周五（8日）升至近42,000美元的歷史高位後回落，短短兩個交易日內暴跌近兩成，最新報35,505.6美元。英國金融行為監管局（FCA）本周一（12日）發出警告指，投資者如買入包括比特幣在內的加密貨幣，就要做好「血本無歸」（lose all their money）的準備。

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FCA指，認識到部分公司正提供加密資產投資，或加密資產資產有關的借貸或投資，並強調對於投資者而言，這些與加密貨幣資產相關的服務和產品極具複雜性，當中風險並非普通投資者可以理解，亦無法保證投資者可以將期變現，「如果投資這類產品，投資者應該有心理準備會輸盡本金。」

新債王警告比特幣泡沫

市場現時對於比特幣的說法眾說紛紜，有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）曾於去年1月表示看好比特幣，預測比特幣可升至15,000美元。現時比特幣已經較去年年初升5-6倍，岡拉克警告市場已經過熱，投資者過於樂觀，並指現時Bitcoin正處於泡沫之中。

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