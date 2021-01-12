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【大行報告】交銀首予農夫山泉「中性」評級 現估值高建議調整後買入

股樓投資 15:53 2021/01/12

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交銀國際發表報告指，農夫山泉（09633）為包裝飲用水及飲料行業龍頭，公司包裝水市佔率連續八年稱冠，公在2017年至2019年的收入及淨利潤的複合年增速，分別為17%及21%，2019年毛利率及淨利率則分別為55%及21%，反映公司的業績增速及盈利能力均領先同行。

該行認為，公司已經建立短期難以打破的競爭壁壘，而且是軟飲料行業稀缺性標的，但目前估值較高，建議投資者等待調整後才買入。該行首予農夫山泉「中性」評級，目標價58元。農夫山泉最新升1.69%，報63.05元。

延伸閱讀 【身家暴漲】農夫山泉鍾睒睒身家7140億　超越股神巴菲特 全球富豪榜排第6【下一頁

該行又預測，包裝水行業在2019年至2024年的復合年增速為11%，由於產品之間的差異空間較小，新競爭者較難打開市場，而農夫山泉則可靠其水源地、品牌及渠道優勢，有望保持高於行業的增速。

延伸閱讀【大行報告】摩通料銷售勢頭帶動增長 上調李寧及安踏目標價 【下一頁

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至於飲料業務方面，農夫山泉在無糖茶等高增長品類的產品佈局亦勝於同行，而於過去十年期間，公司已有卓越的產品生命週期管理能力。

 

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撰文：溫藹紅

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