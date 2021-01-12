【新冠疫情】世衛料今年不會有群體免疫 仍需戴口罩

全球新冠肺炎疫情肆虐，多國都加快開展新冠疫苗接種計劃，務求讓更多人接種新冠疫苗，達至「群體免疫」（herd immunity）。不過，世衛 （WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，今年不會出現群體免疫，市民時刻配戴口罩仍然是最佳的防疫措施。

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斯瓦米納坦認為，在2021年難以達到任何程度的群體免疫，強調人們今年內仍然需要嚴格遵守社交距離措施、勤洗手，以及時刻配戴口罩，才是最有效的防疫方法。

她亦讚揚研發人員以前所未有的速度研發出安全而有效的新冠疫苗，取得「難以置信的進步」（incredible progress）。斯瓦米納坦指，藥廠目前正加緊生產疫苗及運送至全球國家，呼籲人們保持耐性等待接種新冠疫苗，同時亦不忘提醒嚴格緊守衛生及社交距離措施。

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群體免疫目的在於只要大多數人對病毒產生免疫力，防止病毒有機會大規模傳播，從而遏止新冠肺炎疫情。

有專家認為，即使越來越多人接種新冠疫苗，但發展中國家獲接種疫苗的機會、遠比已發展國家為低。加上部分人抱持對疫苗的懷疑想法，以及新冠病毒潛在變種等原因，都會阻礙群體免疫的發生。

世衛疫情警報及反應網路主席菲舍爾（Dale Fisher）表示，儘管個別國家會出現某程度的群體免疫，但全球整體於2021年出現群體免疫可能性低。

責任編輯：郭麗明