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【人民幣定期存款】人民幣定存減息潮加劇 半年存息最高2.6厘

Hot Talk 15:52 2021/01/12

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博人民幣定期存款滙息雙賺的追息族注意，因元旦開局至今爆發減息潮，素來打高息牌的集友，竟然一連兩日猛劈息，今天（1月12日）向中長期存息開刀，齊削0.05厘，現時半年期新息率僅險守2.2厘。

專家預計，減息浪料持續至下月初，及至農曆新年臨近才歇止，皆因歲晚前後跨境拆息動輒扯升，存息或掉頭跟加。

想知大行人民幣定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

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集友微降1年期0.05厘，新息率報2.35厘。即使這家中資行連番削息，但以6個月期計，仍問鼎高息榜第2位。首位是南商的2.6厘，至截稿前仍維持此冠絕全城息率。

人幣半年至1年目標  花旗上調看6.15

業界指，避險族宜緊抓近日美元稍強、人民幣回吐轉弱而趁低加注，再開立定存有着數。大行專家仍對在岸價看高一，花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黃栢寧今早回覆本報查詢指，最近把人民幣兌美元的半年至1年目標，從6.3上調至6.15，而今年底目標價是6.05，從6算稍為下調。不過，其6.05的年尾預估，仍是市面最牛預測。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔料，今年上半年人民幣挑戰6.3高位，若市況回調，屬投資者的低吸機會。

至於參考財資市場公會今早定價盤，離岸半年期拆息僅2.54867厘，比較大小銀行同期定存息，高息王有2.6厘，凸顯個別中資行甚勇進，不惜在牌面上蝕息搶存，對食息族來說無疑是「息誘」的賀歲恩物。

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相關新聞︰【人民幣定期存款】人幣定存爆減息潮  1年期僅2.45厘息

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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