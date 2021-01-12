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佳兆業銷售額破千億 成功邁入後千億新賽道

股訊匯 17:00 2021/01/12

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2020年由於受到疫情影響，內房股規模競爭加劇。進入2021年，各大房企陸續曬出去年“成績單”， 佳兆業憑藉穩健的發展，實現累計權益銷售金額1069億元，同比增長21.3%，超額完成年度目標；累計權益銷售面積616萬平方米，同比增長32.8%。成功邁入後千億新賽道。

業績跨越式增長 銷售額突破千億大關

成立於1999年的佳兆業集團，在2020年迎來了其上市十一周年慶。11年的開拓進取，佳兆業與上市之初的體量已不可同日而語。截至2020年末，佳兆業總資產規模近3000億，相較於上市之初的180億元，足足上漲15倍，年增幅30%，成為行業競爭中不可忽視的力量。

佳兆業的銷售業績亦呈現跨越式增長，從近五年中報數據來看，佳兆業集團的營收年均複合增長率為45.33%，毛利年均複合增長率為71.03%，在高品質增長道路上大步邁進。2020上半年合約銷售金額360億元，同比增長4%；收入同比增長11%，約223億元人民幣；毛利同比增長12%，達75億元人民幣，毛利率33.8%，處於行業較高水準。

2020年11月30日，房地產行業三大權威機構克爾瑞、中指研究院、億翰智庫發佈行業銷售榜單，佳兆業全口徑銷售金額突破千億。克爾瑞資料顯示，佳兆業集團2020年全年全口徑銷售金額為1435.2億元，同比增速高於百強房企平均16%的增長率。

值得一提的是，佳兆業的全年權益銷售額也實現了“六連跳”，並於2020年突破千億，達到1068.9億元。

債務管理成效顯著 資本市場備受追捧

隨著銷售規模的持續增長，佳兆業亦在準確地判斷市場，合理地控制投資節奏，負債率得到了持續改善。近五年來，佳兆業淨負債率實現五連降，截至2020年中期淨負債率為132.2%，中期目標降至100%以下。截至2020年6月30日，佳兆業帳面現金達392.7億元，短債總額315.8億元，現金短債比1.24，流動性充足。

資本市場方面，佳兆業在2020年成功發行可持續發展優先票據，認購總額超27億美元，認購倍數超過10倍。票面利率6.5%更創下2020年新發行票面利率新低。受到逾160個國內外投資者的熱烈追捧。

近年來，佳兆業積極進行債務管理，減少集團短期債務，降低公司利息支出，保證高品質穩定增長的發展戰略，與國家政策和指導方針保持一致，相信未來將持續穩步健康地發展。

把握城市更新先發優勢 深度參與城市化建設

千億時代的背後，佳兆業在城市更新領域的精准佈局、豐厚土儲、高利潤等優勢，是支撐集團未來高品質健康發展的動力所在。在上半年的合約銷售中，舊改項目銷售額佔整體銷售的三分之一，已經成為集團銷售貢獻的重要來源。

截至2020上半年,佳兆業舊改儲備項目預計貨值約2.6萬億元。舊改項目達167個。且99%位於大灣區。其中深圳1佔比27%，廣州佔比36%，中山佔比20%。作為城市更新領域先行者，佳兆業在常年的發展中積累了豐富的城市更新經驗和優勢資源。從誕生之初操盤的首個舊改項目-深圳佳兆業·桂芳園開始，成功開發了廣州中石化大廈、深圳佳兆業大都匯、廣州佳兆業城市廣場、北京佳兆業廣場等超過20個經典舊改項目。截至2020年上半年，佳兆業舊改團隊已超過900人，專業化的操盤團隊在資源協同和整合能力上極具競爭力。

在《2020中國地產城市更新創新力20強》榜單中，佳兆業以96.7分高居榜首。證明其在城市更新、舊城改造上的專案儲備、總規劃建面及佔總土儲比等多個緯度上已領跑業界。而隨著2020年大灣區城市更新利好政策頻出，城市更新的紅利將加速兌現。

數字化轉型 精准擴張賦能行銷全鏈條

2020年以來，佳兆業開始加碼線上行銷和數字化轉型，2020年4月和8月，分別和中國電信和騰訊雲達成戰略合作，進一步加速數字化轉型的實施。10月，佳兆業聯手天貓好房，上線“佳兆業天貓旗艦店”，雙十一期間實現線上訪問近百萬，下單量逾6000單，實現認購逾60億，為業績增長提供輔助動力。而針對雙12年終盛典，佳兆業整合旗下專案全面全面參與，如12月10日“佳話江湖”總裁直播，成交券數1848組，對應預計銷售額約23億。

面對未來互聯網物聯網的發展趨勢，佳兆業表示將結合行業屬性，努力探索數字化推算方法。針對城市或區域板塊經濟、人口等大資料分析，讓清晰、精准、真實地獲知地塊所在城市或區域可能潛在的目標客群及潛力，避免拿地錯判。

值得注意的是，佳兆業正大力深化旗下多元化業務分佈，版圖擴張佈局了文化體育、商業運營、旅遊產業、酒店餐飲、航海運輸、等多個領域。此外，佳兆業還與港科大、南科大建立戰略合作，致力於產學研一體化，發力新材料、物聯網、大資料及健康科技等產業。相信隨著時間的推移，多元業務收入比重將繼續提升，這也將成為佳兆業未來重要的盈利點。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

佳兆業集團（01638）

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