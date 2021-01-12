【美國制裁】TCL電子否認撤出美國市場　午後股價升6%

▲ TCL電子周二（12日）下午發表聲明，指該媒體報道為不實消息，公司並沒有計劃撤出北美或其他市場。

早前有韓國媒體報道，全球第三大電視生產商TCL電子 （01070） 將撤出美國電視機市場。TCL電子周二（12日）下午發表聲明，指該媒體報道為不實消息，公司並沒有計劃撤出北美或其他市場。

消息傳出後，TCL電子午後股價急升6%，下午收報46.8元，升6.6%，成交120.2億元。

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）上月表示，中國政府正透過各種方式損害美國國家利益，點名批評TCL電子，指調查發現所有TCL生產的電視機均裝有後門程式，該部門現正就TCL電子進行審查。

TCL電子12月遭美國國土安全部審查，詳情可看﹕【下一頁】

該韓國媒體報道，TCL的產品近期在美國大型賣場正在迅速下架，並指部分賣場裡並沒有TCL電視的庫存。該篇報道指，現時TCL電子全球總銷量中，有40%從美國市場所得，若TCL電子撤離美國市場，恐怕將嚴重打撃TCL的銷售業務，預料三星電子和LG電子將會受惠。

TCL電子回應指，由於目前某些特定產品的銷售情況超出公司預期，因此少量北美線下店鋪出現缺貨情況，但強調公司對北美市場業務策略一直不變，絕不存在下架的情況。

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編輯﹕賴奕羚