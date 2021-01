【輝瑞疫苗】拜登打第2劑 有信心上任百日1億人接種

拜登將於下周三(20日)舉行總統就職典禮,他於三周前接種首劑輝瑞疫苗。拜登周一(11日)公開接種第二劑輝瑞疫苗,拜登表示目前首要任務是加快為大批民眾接種新冠疫苗。拜登重申目標是於上任美國總統100日内,有1億美國人能接種新冠疫苗。

拜登(Joe Biden)上月22日接種首劑由輝瑞(Pfizer)與BioNTech研發的新冠疫苗。相隔約三周後,拜登周一於特拉華州紐瓦克(Newark)的一家醫院Christiana Hospital接種第二劑疫苗。報道指,拜登是次接種第二劑疫苗,同樣由電視台全程直播。

佩戴黑色口罩的拜登脫下運動外套以方便接種,更幽默地模仿賽跑時裁判的號令「Ready, set, go」,以示自己準備好接種疫苗。醫院的首席護士長庫敏(Ric Cumin)為拜登接種疫苗期間,拜登的神情輕鬆自若。

拜登接種疫苗後表示:

(我們的)首要任務是盡可能加快為人們接種疫苗。

(The No. 1 priority is getting vaccines in people’s arms as rapidly as we can.)