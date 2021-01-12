【輝瑞疫苗】拜登打第2劑 有信心上任百日1億人接種

拜登將於下周三（20日）舉行總統就職典禮，他於三周前接種首劑輝瑞疫苗。拜登周一（11日）公開接種第二劑輝瑞疫苗，拜登表示目前首要任務是加快為大批民眾接種新冠疫苗。拜登重申目標是於上任美國總統100日内，有1億美國人能接種新冠疫苗。

【Moderna疫苗】抗體維持至少一年 可抵抗變種病毒 【下一頁】

【拜登就職】傳將再有暴亂 拜登指不怕到國會宣誓 【下一頁】

拜登（Joe Biden）上月22日接種首劑由輝瑞（Pfizer）與BioNTech研發的新冠疫苗。相隔約三周後，拜登周一於特拉華州紐瓦克（Newark）的一家醫院Christiana Hospital接種第二劑疫苗。報道指，拜登是次接種第二劑疫苗，同樣由電視台全程直播。

佩戴黑色口罩的拜登脫下運動外套以方便接種，更幽默地模仿賽跑時裁判的號令「Ready, set, go」，以示自己準備好接種疫苗。醫院的首席護士長庫敏（Ric Cumin）為拜登接種疫苗期間，拜登的神情輕鬆自若。

拜登接種疫苗後表示：

（我們的）首要任務是盡可能加快為人們接種疫苗。 （The No. 1 priority is getting vaccines in people’s arms as rapidly as we can.）

【輝瑞疫苗】拜登電視直播打首劑 呼籲民眾加快接種 【下一頁】

拜登指有信心醫療團隊能夠達到他訂立的目標，在他上任總統百日内達到1億人接種新冠疫苗。拜登又表示，同日會與其團隊的疫情小組舉行視像會議，商討應對疫情計劃的更多細節。

人們接種首劑輝瑞疫苗後，需相隔三周後再接種第二劑。至於Moderna研發的新冠疫苗，民眾則需要相隔四周後再接種第二劑。

現任美國總統特朗普（Donald Trump）政府目前囤積數百萬劑疫苗，確保已接種首劑人士可獲得第二劑。但拜登團隊早前宣布會加速分配疫苗，將囤積的疫苗供應給民眾接種。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 拜登周一（11日）公開接種第二劑輝瑞疫苗。