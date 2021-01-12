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中國數字化生產的「花冠模式」

宏觀解讀 15:25 2021/01/12

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展望「十四五」時期，筆者認為，中國的數字化生產將立足於完備的產業鏈條，通過工業互聯網對供給端進行數字化改造，並與高度數字化的中國居民生活相連接。由此，其將具備三類基礎性的能力。第一，大規模生產：為科技企業提供低成本、高效率的量產能力，使其科技成果迅速轉化為經濟回報，進而支持和激勵新一輪創新。第二，創新生產：支持生產進程中靈活、精確地動態調整，加快新技術的應用，縮短產品迭代周期，增強新供給對新需求的拉動，並減弱全球供應鏈波動的衝擊。第三，精細化定制：消解供求兩端的信息不對稱，消費者訂單能夠被拆分後直達生產體系的各個終端，由此規模化生產能夠深入小眾化、多元化的細分市場，在提升消費者福利的同時，降低生產者的市場風險。

如果將上述的基礎能力視為「花萼」，那麼以此為支撐，可以衍生出更具魅力的商業模式變革「花瓣」，進而構成數字化生產的繁榮「花冠」。具體而言，這些「花瓣」包括如下三類：

其一，大規模生產+創新生產=低成本。對於新賽道上的獨角獸企業而言，將新技術、新產品快人一步地投入量產，不僅意味着可以通過規模效應大幅降低產品成本、佔領市場藍海，更能夠以此主導市場技術標準、建立客戶粘性，從而在細分市場上形成頭部優勢。在後疫情時代，隨着全球「獨角獸
在技術水平上的競爭日趨激烈，生產能力領域的攻守或將成為決定存亡的關鍵命脈。

其二，精細化定制+大規模生產=一件起訂。基於這一優勢，即使是傳統的標準化商品，例如家電、汽車等等，都可以進行菜單化、個性化定制。不再是「廠商提供甚麼，消費者接受甚麼」，而是「消費者想要甚麼，廠商生產甚麼」。事實上，從2017年至今，得益於數字技術的助力，中國製造業在這一方向的革新已在穩步推進，目前已經呈現從產品外觀向核心功能、從小家電到大設備、從單一生產環節到產業鏈全鏈的深化趨勢。

其三，創新生產+精細化定制=高迭代。基於生產綫的靈活性，以及​​對消費者需求及應用場景的大數據挖掘，硬件消費品的迭代周期將顯著縮短，變得類似於軟件產品。不再是「1代」、「2代」、「3代」這樣的每年或者數年一升級，而是「1.1版本」、「1.2版本」、「1.3版本」這樣的幾個月一升級。由此，憑藉更為高頻、細緻的品質迭代，企業將更好地抓住消費者的新痛點，形成「唯快不破」的競爭優勢。

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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