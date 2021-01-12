【大行報告】摩通料銷售勢頭帶動增長 上調李寧目標價至66元且看好安踏前景 

摩通發表報告指，該行相信李寧（02331）有能力克服低迷的市場情況，並能憑藉其品牌提升及效率改善，從而實現多年的增長，在去年10月至11月初，公司零售的售罄率增長表現良好，綫下銷售加快至17%至23%，同時綫上銷售表現亦維持強勁。



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受銷售勢頭及毛利率擴張下，該行預計將帶動李寧的銷售增長，該行將其2020年至2022年的盈利預測上調1至2%，而目標價亦由48.8元上調35.2%，並且重申李寧為該行的首選股，評級「增持」。該行亦上調安踏體育在2020至2022年度的盈利預測1至4%，同時將目標價由119.8元上調19.2%，並維持「增持」評級。



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該行對李寧及安踏體育的最新目標價，以及最新股價：

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該行稱，李寧有望實現2020財年核心毛利率擴闊至超過10.5%，同期全年銷售增長將持平至中單位數。此外，該行認為，由於安踏體育（02020）的穩健執行力，足以應對市場的不同變化，同時又受惠於市場整合及與芬蘭Amer Sports的長遠協同效應，因此將持續看好安踏的前景。

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撰文：溫藹紅